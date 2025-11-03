Lala envió un mensaje y dijo: "Queremos saludar a Alejandra del Pozo, conocida por muchos por su trabajo en el sector de oncología del Hospital, por su cumpleaños. Amigos, compañeros y familiares le deseamos un muy feliz día. Gracias por ser tan buena persona".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo





Ads

Puede interesarte