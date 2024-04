Tres días después del episodio que les cambió la vida, Natalia Aguirre comparte con La Opinión & Sin Galera los momentos que vivió en el Hospital el 26 de abril. Está contenta, soprendida y desde la finca en la que vive junto a su familia en la zona de La Serena, festeja la llegada de Isaías Benjamín Montenegro.

“Llevé a mi hija a la guardia por un dolor de espalda; esperamos una hora en la guardia hasta que nos atendieron. Al principio no sabíamos lo que tenía. Me mandan a realizarle unos análisis. Para ese entonces llegó otra doctora que estaba de guardia y le hizo un par de preguntas a Jime de cómo era su dolor de espalda; si era un dolor seguido y continuo o era un dolor que dolía y pasaba”, así comienza el mensaje que llegó repleto de emoticones a la redacción de este medio.

La hija respondió: “es un dolor que duele y pasa”, relata. "La doctora me dice creemos que es un embarazo; me dice llévala a ginecología, que la evalúen y luego seguimos con análisis o lo que haya que hacerle. Llevo a mi hija en silla de ruedas, la atiende la ginecóloga y yo esperaba afuera. Veo que sale una enfermera corriendo -encima no me dijo nada- digo yo, ¿qué pasa?. Sale la ginecóloga y me dice esta teniendo el bebé 😳😲😱 yo digo cual bebe ???

“26 de abril, día sorprendente, es de película, lo veo y no lo creo”...

Ahora son cinco integrantes en la familia y para vestirlo contaron con la ayuda de todos. Viven en la zona de La Serena y ahora hay una boca más para alimentar.

“¿Cómo que un bebé?. ¿Dónde estaba metido si no tenía panza?. Miles de preguntas sin respuestas. En ese momento. llevan a mi hija a sala de parto, me dejan estar con ella; me sacaron porque yo era un mar de lágrimas y la ponía más nerviosa. Ella no entendía nada, yo no entendía nada. Esperaba afuera, lloraba, no sabía a quien avisar, no sabia qué hacer. Una enfermera -que ni enterada estaba- me pedía la ropa del bebé. Le digo: ‘no tenemos nada de bebé’. Le dije que traje a mi hija con dolor de espalda nunca supe que estaba embarazada no tenía panza, era irregular con su menstruación, nunca me lo iba a imaginar”, cuenta Natalia que también es mamá de otra Jimena pero con X inicial, una hermana de 11 años que precisamente se llama Ximena.

“No tuvo nunca ningún síntoma de embarazo como para q me de cuenta”...

La historia de esta abuela de 35 años, continúa: “bueno la peor parte fue cuando escucharon los latidos del bebé muy bajos... no pudo nacer normal porque ella ya había perdido el líquido y no podían esperar más. Asique salieron corriendo con ella al quirófano y yo por atrás de ellos, llorando como loca porque no sabía lo que pasaba; no caía, no se como explicar tantas sensaciones juntas... Yo decía, mi hija esta teniendo un bebé 🤔😭😭 pero ¿cómo puede ser?, ¿cómo no me di cuenta? y qué vamos a hacer si no tenemos nada de bebé”. Por suerte la solidaridad se activó y en pocas horas lograron una pequeña ayuda para los primeros días de Jimena, una ex alumna de la Escuela 18, que terminó sus estudios en ese establecimiento rural.

“Cuando nació Ximena, Jimena tenía 7 años y ella quería que su hermana se llamara como ella”, explicó Natalia.

“Empiezo a llamar -no se a quien- para decirle lo que estaba pasando. Llamo a mi mamá, llamo a la tía, la verdad no sabia que hacer. Necesitaba que alguien estuviera ahí y me dijera ‘cálmate, baja de la nube’ porque les digo algo, en ese momento no sabés qué hacer, si llorar, reír, salir corriendo; no se, la verdad, no se, tantas sensaciones juntas. Bueno lloraba desesperada y esperaba en quirófano que alguien me dijera algo, sólo quería saber y entender qué pasaba”.

..."por allá sale una enfermera y me dice ya nació, es un varón 😲😭😭😭😭😭 otro mar de lagrimas ... en ese momento, les juro, volví a nacer porque yo estaba en una nube" ...

“Les puedo asegurar que cuando vi esa cosita tan bello y precioso es como que mi corazón estalló de amorrr. Nos abrazamos con mi hermana y no se porque llorabamos ambas. La abuela también lloraba”, Natalia se refiere en realiadad a la bisabuela de Isaías.

"Ya era un mar de lágrimas el pasillo del hospital de tanto llorar y llorar 😅😅. Bueno, la cuestión es que soy abuela eeeeeh?🤔😏 cuándo? cómo?

..."y es así gente. Esta bonita historia de amor comenzó este 26 de abril a las 13 horas, con 3,100 kg. con 39 semanas, el gordo hermoso, 💚 sanito, sin ningún control, sin ninguna eco nada de nada. Una bendición, un milagro. Eso fue y doy gracias a Dios por cuidarlos todo este tiempo hasta su nacimiento. Así tenía que ser y así fue. No sabíamos que estaba embarazada, ella no lo sabía tampoco", afirma Natalia.

“Les digo algo: no soy un ejemplo para juzgar a mi hija. No, para nada, nadie es perfecto; asique ahórrense comentarios pedorros, ahórrense muchas cosas lo digo para la gente que habla sin saber. Mi hija con 18 años fue mamá de este hermoso bebote, llegó para cambiarno la vida y sin dudas va tener amor y cariño del puro. Y bueno, así será, apoyo a mi hija, para eso voy a estar 🥰💪. Ahora puedo decir que soy la abuela más afortunada del mundo 🌎 la persona más feliz que pueda existir. Antes eramos cuatro en casa, ahora somos cinco en un abrir y cerrar de ojos 🤗” ...

“Bienvenido a este mundo, bienvenido a la vida Isaías Benjamin Montenegro, te amamos con locura ❤”.

Por último Natalia escribió: “quiero agradecer a todos los que nos dieron una mano consiguiendo ropita, pañales de todo un poquito. Muy agradecida con todos. Gracias a todos los que nos acompañaron, infinitas gracias. 🤗🤗🤗. Les dejo la fotito de mis amores 😍😍 bonito de la abuela con mucho orgullo 💕. Ahora si tengo otro motivo por el cual levantarme todos los días; tengo tres razones para seguir 💪💪. Dios los bendiga 🙏”.

N. de la R: el contacto de Natalia es: 3329 385831.