Federico Repetti se muda a La Unión de Formosa y entrenará con el plantel de la Liga Nacional

Federico Repetti dará un salto de calidad en su carrera como basquetbolista porque se confirmó que en 2020 será parte de La Unión de Formosa, club que milita en la Liga Nacional (LNB) y tiene un equipo en la Liga de Desarrollo (LDD) para jóvenes que es donde estará el pivote con la posibilidad de ser tenido en cuenta para integrar el plantel que compite en la elite.

El viernes por la tarde el sampedrino jugó su último partido con la camiseta de Bahiense del Norte de Bahía Blanca que perdió la final del torneo U19 de la Asociación Bahiense (ABB) ante Villa Mitre y logró el segundo puesto. Ese mismo elenco fue cuarto en el Argentino de Clubes 2019 con buenas actuaciones del joven formado en Náutico.

"Me vieron cuando jugamos el triangular final del Provincial de Clubes, una etapa antes del Argentino de Clubes. Los partidos se trasmitieron en vivo y lo estaba viendo el entrenador de la LDD de La Unión y cuando volví me empezó a hablar y le habló a Bahiense también", explicó Repetti a La Opinión. Además, recalcó que tal le aseguraron va a "entrenar con el equipo mayor", es decir, el que participa de la LNB. Y agregó: "A medida que pasen los partidos, si estaba la posibilidad me iban a meter en el equipo de la LNB".

Federico, antes de emigrar a Bahía Blanca, surgió del Celeste donde conformó una camada de jugadores que fue subcampeón de la Etapa Regional del Provincial de Clubes U13 con Bernardo Carducci y Marcelo Duffy de entrenadores. En ese conjunto también jugaron, entre otros, Francisco Garibaldi y Simón Terré quienes actualmente integran la primera división de Martín Gálvez.