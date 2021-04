Federico Fernández se accidentó en Arrecifes pero terminó sexto: “Volé y pegué el casco con el piso”

Federico Fernández tuvo un fin de semana agridulce en Arrecifes, donde se disputó la segunda fecha del campeonato de la Federación Bonaerense de Motociclismo (Febom), porque terminó sexto pero sufrió un grave accidente del que, afortunadamente, resultó sin heridas de gravedad.

A dos vueltas del cierre, mientras peleaba en los puestos de adelante, tuvo que abandonar pero como la prueba se suspendió con bandera roja y la clasificación se tuvo en cuenta hasta un giro antes, quedó en esa posición.

“Se me fue de cola la moto en una curva, me pegó un latigazo y salió para el pasto. Cuando tocó el pasto salí para afuera, se trabó la moto y salí para arriba. Volé y pegue el casco con el piso. Fue un palo bastante importante”, contó el sampedrino a La Opinión. Y agregó: “Salimos bien, tengo algunas heridas pero no mucho más y dolores en el hombre y la cabeza”.

Fernández si quedó contento por lo deportivo: “Anduvimos rápido todo el fin de semana y en la final largamos sexto, estuvimos muy competitivo. Estaba prendido con los primeros quintos, el físico mucho no me dio pero estaba siendo rápido. Lo importante es que estuvimos bien, tuve feeling con la moto e íbamos rápido, haciendo tiempo de punta”.

Su rodado sufrió daños importantes y el objetivo de su equipo es repararlo de cara a la próxima jornada para que esté en condiciones de presentarlo en pista.