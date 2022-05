Federico Fernández en el Superbike Bonaerense: “Es un año para hacer experiencia”

Sin continuidad en el Superbike Argentino por las exigencias que el mismo requiere, Federico Fernández incursiona esta temporada en la clase 600cc del Superbike Bonaerense y su primera presentación fue en la segunda fecha del campeonato que se realizó en el circuito de Colón.

“Es un año para hacer experiencia y ver si el año que viene podemos pelear el campeonato”, aseguró a La Opinión. Sobre su debut, sostuvo que le fue “bastante bien” porque creyó que iba a “desentonar” en la pista pero estuvo cerca “en los tiempo”. Y agregó: “Mi carrera fue seguir desde atrás el pelotón y no alejarme tanto. Me fue bastante bien hasta que me fui afuera pasado en una curva, pero pudo volver y terminarla. Me quedo con esas 7-8 vueltas que no anduve mal, estuve cómodo con la moto y me voy adaptando”.

Federico Fernández, en acción en Colón. Foto: Megamax.

Aun así, reconoció que todavía se está adaptando a la categoría y a su rodado: “Estamos en un proceso de adaptación de la moto porque pasar de 250cc a 600cc es un cambio enorme. Cambia el manejo, se llega más rápido, se frena más y cuesta adaptarse a ese cambio. No podes tener errores porque lo paga caro ya sea con la moto o una caída son fuertes. Hay que estar 100 % concentrado”.

Fernández explicó que este año no estará en todas las competencias por falta de presupuesto y de disponibilidad horaria los fines de semana a raíz de su trabajo. Su objetivo es poder estar en las jornadas que se realicen en circuitos próximos a San Pedro, como Arrecifes y San Nicolás, o en aquellos en los que puede destacarse.

Por último, se refirió a su moto y recalcó que es “un misil” y que está en proceso de adaptarse a ella: “Fue campeona en 2019 y en las últimas tres carreras del año pasado hizo podio. Me falta adaptarme a mí a la moto, ver los cambios que se puede hacer. Estamos en proceso de que yo me adapte a la moto y cuando vaya más rápido veremos qué cambios podemos hacer en la moto para ir más cómodo. Esto es largo y este año lo vamos a usar para eso”.