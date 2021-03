Federico Fernández debutó en Febom con un 14° puesto

Empezó este fin de semana en el circuito de Roque Pérez el campeonato de la Federación Bonaerense de Motociclismo (Febom) con la participación de Federico Fernández quien quedó 14° en la final entre 19 motos.

Por falta de presupuesto el sampedrino no estuvo el sábado en los entrenamientos y se presentó este domingo con su equipo. Tras la prueba, fue sexto en su serie y largó la definición noveno. Sin embargo, en la largada tuvo un desperfecto en la caja de cambios, quedó último y luchó desde atrás.

“Cómo era de esperarse me fue más o menos, con poco entrenamiento y no pudiendo ir el sábado ya iba con mucha desventaja. Tuve un tanda de prueba sola que la use para chequear si estaba todo bien y después la clasificación”, analizó el piloto ante La Opinión.

Además, respecto del problema que tuvo en la definición, precisó: “En la largada se me trabó la caja en tercera y me pasaron todos, quedé último. Después agarré un poco de ritmo y empecé a repuntar un poquito”.

Por último, destacó que la primera fecha fue para “tomarla de experiencia” y que lo positivo fue que pudo obtener “datos para analizar y cambios en la moto para la próxima carrera”.