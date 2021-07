Federico Fernández debutó en el Superbike Argentino y se ubicó 13°: “Le metimos corazón”

Federico Fernández debutó el fin de semana en el Superbike Argentino, la elite del motociclismo nacional en donde convergen los mejores pilotos del país, y se ubicó 13° en la segunda final del campeonato de la categoría 250cc que se desarrolló este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal.

El sampedrino cruzó la meta 14° entre 21 pilotos, pero el ganador en la pista Facundo Medina de Saladillo fue excluido de la clasificación por técnica y el deportista local escaló una posición. El ganador fue el sanjuanino Santino Sabattini seguido de Juan Ignacio Mendoza y Santino Ponce.

“Nos fue bien, demasiado para ser el debut. Hay mucho nivel porque van los mejores de Argentina. Somos un equipo chico y nos estamos enfrentando de igual igual a equipos grandes de mucha experiencia. Le metimos corazón”, dijo a La Opinión Fernández que es el primer piloto de San Pedro en participar en una carrera del Superbike Argentino.

Federico Fernández, de 41 años, tuvo algunas complicaciones con su moto: “El asfalto no nos benefició mucho, teníamos una relación en la transmisión que no iba bien, pero no teníamos otra así que dejamos esa y en la recta nos ganaban mucho, en curvones rápidos veníamos bien pero en recta nos masacraban por la relación”.

La próxima jornada del Superbike Argentino será el 21 y 22 de agosto en el mismo autódromo. “Vamos a seguir trabajando duro como venimos, ahora vamos a ver si podemos ir a la próxima fecha de Febon que todavía no se sabe dónde es, pero nos vamos a seguir preparando físicamente y trabajando en la moto”, cerró.