Federal C: Nicolás Gorobsov, refuerzo de lujo para Paraná

Nicolás Gorobsov se convirtió el jueves por la noche en el último refuerzo del plantel de Paraná que disputará desde el 27 de enero el Federal C (debutará frente a Las Palmeras en el Polideportivo de la ruta 41 de Baradero).

El ex Torino de Italia realizó la pretemporada desde el 4 de diciembre con el conjunto de Sandro Velasco y, si no le surgían ofertas, tenía previsto quedarse. Si bien tuvo algunas propuestas del exterior, tal confirmó el propio jugador el lunes a La Opinión, no llegó a un acuerdo con ninguna institución y será la carta más importante del rojo y blanco en el certamen nacional.

El último club del mediocampista fue Independencia donde afrontó el Torneo Final Daniel Stoccafisso. Previamente también pasó por Vicenza de Italia y Apoel Tel Aviv de Israel, entre otros.

Paraná viajo hoy a Tigre donde el sábado enfrentará en un amistoso a Náutico Hacoaj, equipo que entrena Eduardo Lama, exjugador del elenco sampedrino con el que disputó varios Argentino.