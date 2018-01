Federal C: La palabra de Jorge Schallibaum, José Birador y Hugo Cejas en la presentación de Paraná

"Gracias especialmente a los jugadores que son lo hacedores de este proyecto, hicieron que esto esté llegando a su realidad. Es un sueño con el que venimos desde el mes de mayo que trajeron la idea los chicos". Con esas palabras abrió el presidente de Paraná, Jorge Schallibaum, la presentación del proyecto e indumentaria para el Federal C que se realizó el viernes por la noche en el predio social.

La máxima autoridad albirroja admitió también que "dialogaron un tiempito" con los futbolistas hasta "tomar la decisión" de competir en el certamen nacional, objetivo que el tenía y que, según señaló, "se hiz realidad con un grupo de gente de lujo apoyandolós". "Estamos en la recta final y queríamos que se supiera que para nosotros es un orgullo", destacó.

Posteriormente se refirió a los presentes quien encabeza el grupo de trabajo diagramado exclusivamente para el Argentino, José Birador, enfatizó que "no es un proyecto tirado de los pelos" sino "a futuro". Y agregó: "Nuestra idea es que esto siga en el tiempo, no sea una participación esporádica por un capricho sino que queremos proyectarlo hacia la institución y hacia San Pedro. Queremos que San Pedro de ahora en más cuente con un representante en el Torneo Federal. Los resultados deportivos se dan y a veces no, pero todo el mundo que nos ha apoyado tiene que tener la tranquilidad de que le vamos a poner un gran esfuerzo y la seriedad necesaria para que esto salga lo mejor posible".

Por último, el presidente de la Liga Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, recalcó que la institución que comanda va a respaldar el proyecto de Paraná: "Desde la Mesa Directiva vamos a apoyar en todo lo que sea necesario porque también es un objetivo que tenía la liga que algun club participe en el Torneo Argentino. Sabemos el sacrificio que cuesta y la seriedad de Paraná y de su trabajo de muchos años. Creemos en su buena participación y ojalá lleguen lo más alto posible".