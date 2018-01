Federal C: Andrés Franzoia no jugará en Paraná

Andrés Franzoia no jugará en Paraná el Federal C que comenzará el 28 de enero ya que hoy por la tarde acordará su llegada a Defensores Unidos de Zárate, club que lidera junto a Midland el campeonato de la Primera C.

El delantero se lo comunicó a la Comisión Directiva y al director técnico, Sandro Velasco, quien no buscará un reemplazante y se conformará con Franco Boaglio, Josué Scavarda, Agustín Poll, Francisco Espíndola, Ramiro Machado y Agustín Sosa.

El futbolista de 32 años con pasado en Boca, Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín entre otros equipos fue parte del plantel albirrojo desde el primer día de pretemporada y en caso de que no le surgiera ninguna oferta se iba a quedar para afrontar el certamen nacional al igual que en el 2004 cuando integró el conjunto dirigido por Omar Pepe.

CADU comenzó los entrenamientos el 3 de enero con el objetivo de lograr el ascenso a la B Metropolitana. Uno de los últimos sampedrinos en vestir la camiseta celeste fue Nelson Essers, hoy en España.