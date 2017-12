Federal C 2018: Gerardo Biain invitó a "apoyar" a Paraná y Las Palmeras

Gerardo Biain dialogó en exclusiva con La Opinión tras ser condecorado por la Liga Sampedrina (LDS) el miércoles 20 en los premios Pedro como el mejor entrenador de inferiores y dejó en claro que no hay que colaborar con Paraná y Las Palmeras, instituciones que disputarán el Federal C: “Vamos a tener dos en el Federal y ojalá no sea el único año. Ojala que los otros equipos no le pongan trabas porque es muy fácil ponerle trabas. Todo el mundo tiene que apoyar a los dos porque no se toma dimensión de lo que es entrar a un Federal C”.

Además, el coordinador de fútbol de La Esperanza fue más allá y explicó de qué forma se puede colaborar resaltando que hay que hacerlo cuando “piden un jugador, yendo a la cancha” y de cualquier otra manera.

Por último, vaticinó un futuro mejor del fútbol local relacionado a la incursión del Albirrojo y la entidad de Río Tala en el certamen nacional: “Que sea el puntapié del comienzo y que todos los años que vengan San Pedro tenga un equipo en el Federal C y en el futuro se va a ver reflejando una mejoría en el fútbol de San Pedro. Hay que entenderlo”.