Fecoovima busca acuerdo con Coopser para comenzar la obra, mientras suma socios para las 96 viviendas

El programa de viviendas que el Estado provincial firmó con la cooperativa Fecoovima, de La Matanza, para la construcción de un barrio de 96 casas en la zona de la cancha de Independencia cumple en los próximos días un mes desde su anuncio y, según informaron desde la organización, hay alrededor de 50 familias que presentaron documentación para asociarse, de las cuales la mitad ya está en condiciones.

Publicidad

Juan Osorio, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda La Matanza (Fecoovima), dijo a La Opinión que desde que firmaron el convenio hubo muchas consultas sobre los requisitos para ser parte de la iniciativa, que implican la compra del lote con un anticipo de 1.500.000 pesos y un plan de pago de 36 cuotas para los restantes poco más de 3 millones, antes de comenzar a pagar al Estado la vivienda propiamente dicha, una vez habitada.

Las consultas y los requisitos

El titular de Fecoovima informó que en las primeras semanas desde el anuncio del programa de 96 viviendas pasaon alrededor de 120 personas a consultar. Parejas jóvenes, solos y solas, matrimonios con hijos, autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia.

“Cuando les contás de qué se trata y de qué es el plan, es atractivo”, dijo, por “el costo financiero bajo”. Osorio consideró que “los requisitos son accesibles”, pero recordó que la primera condición a cumplir es la de adquirir el lote y la segunda, tan importante como la otra, es la que implica demostrar ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil multiplicado por tres, aunque Osorio siempre habla de “180 mil pesos”, que hoy equivale a dos.

Los planos, en la oficina de Fecoovima.

“Hay gente que viene sola, que tiene ingresos que no llegan a los 100 mil pesos y dice: ‘Pero esto no es para el trabajador’. Sí, es verdad, en tu condición de mujer sola, que no gana 100 mil pesos, no podés ingresar. Tenés que tener ingresos de 180 mil”, explicó.

“Si no tenés un ahorro para pagar, así no tengas que pagar nada, si tenés que pagar una cuota de 47 mil pesos tampoco vas a poder vivir. Eso no quita que no haya otros trabajadores que ganan un poco más”, señaló respecto de quiénes son los que podrán acceder.

Para llegar a los 180 mil pesos de ingresos, indicó, se puden sumar los recursos demostrables del grupo familiar. “La mayoría de los matrimonios ganan buenos salarios”, dijo Osorio y contó que hubo quienes se acercaron y decidieron hacer un desembolso inicial mayor al millón y medio requerido, y plantearon pagar los otros 3 millones “entre 5 a 15 cuotas” porque “quieren tener la menor deuda posible”.

Los terrenos donde se emplazarán las 96 viviendas fueron adquiridos por la cooperativa a dos familias, Álvarez y Frangi, a través de la inmobiliaria Bennazar. “Se lo estamos pagando en cuotas todavía”, dijo y reveló que para cada socio el terreno cuesta ahora 4,8 millones, unos 400 mil pesos más que a principios de junio.

Además de pagar el terreno, la cooperativa debe instalar los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas, y hacer la apertura de calles. “El requisito de la provincia es que la casa tiene que tener todos los servicios”, indicó.

Los terrenos están en la zona de la cancha de Independencia.

Los primeros 25 socios

De los más de 120 que pasaron, alrededor de 50 presentaron documentacion y hay 25 que ya están en condiciones de firmar la asociación a la cooperativa. “Les hicimos el Veraz y le hicimos un control dominial, no tienen registrado bienes a su nombre”, detalló Osorio.

En la escribanía Gasparín, indicó, van a firmar la operación. “Firman el convenio con nosotros, pagamos el gasto de la escribana y transfieren el pago a la cooperativa”, indicó Osorio y señaló: “A estos 25 les decimos ‘los locos’, porque entraron porque confian en nosotros, porque no hay otra explicación”.

“Yo te puedo dar todas las garantías. Andá a la provincia, al municipio, el convenio es real, pero me dicen ‘ustedes son nuevos’, y es verdad. Lo que le decimos es esperá uno o dos meses que empezamos la obra”, dijo el presidente de Fecoovima.

¿Cuándo empieza la obra?

Osorio informó que mientras esperan el desembolso del anticipio financiero, preparan el armado del obrador para comenzar con los movimientos de suelo y otras tareas, en cuyo marco necesitan instalar energía eléctrica, algo que depende del acuerdo con Coopser.

El presidente de Fecoovima informó que intercambió mensajes con el titular de la cooperativa eléctrica, “de par a par”, para intentar avanzar. “No hay misterio, el cable está en la vereda del club (se refiere a la cancha de Independencia), hay que extender 40 metros el cruce de calles, un pilar, un medidor que lo tienen. Le dijimos que si hay que pagar, se lo pagamos. Es injusto, pero tenemos que pagarnos toda la red eléctrica nosotros”, señaló.

Como cualquier iniciativa de estas características, para obtener el servicio de energía eléctrica, deberán abonar el tendido. El presupuesto que les, dijo Osorio, asciende a alrededor de 1.800.000 pesos.

“Cuando vos ofrecés un servicio, no cobrás toda la instalación. Vos no pagás el satélite que te provee señal, pagás lo que consumís, por ejemplo. Garpamos todos nosotros y después queda para ellos. La inversión debería ser de ellos”, graficó.

Fecoovima busca finalizar el trámite para la colocación del medidor de manera tal de no tener que instalar el obrador con un generador a gasoil, por los costos extra que ello implicaría. “Todos estamos arriesgando y queriendo que esto salga”, dijo y aeguró: “Sabemos que esto va a explotar cuando empiece la obra”.