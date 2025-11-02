Farmacias de turno 2/11: Lavagnino, Gustavo Molina y Select
LAVAGNINO Dr. Casella 500 Te,423950
GUSTAVO MOLINA San Martín y Naón tel 423872
SELECT Mitre 1101 Te,425364
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión