Familias del CEC 801 convocan a un abrazo simbólico ante las demoras en las obras de refacción

El próximo miércoles 25 de mayo familias de niños y niñas que concurren al Centro de Educación Complementaria (CEC) 801 del barrio Obrero se reunirán en torno a la institución para un abrazo simbólico en reclamo por las obras de refacción comprometidas por el Gobierno, a seis meses de que se vuele el techo en un temporal.

Las familias convocaron a la comunidada para las 11.00 de la mañana con el objetivo de visibilizar el reclamo, puesto que a pesar del compromiso de una obra que incluye ampliaciones del establecimiento y un presupuesto por 25 millones de pesos, todavía las tareas no comenzaron y los alumnos asisten a clases a la sede de Scouts, en condiciones que no son las mejores.

“Muchos chicos quedaron afuera porque no da el cupo. No hay aulas, es un galpón con el techo muy alto y tiene unas separaciones que no llegan a ser paredes, porque llegan hasta la mitad”, contó en Radio Cuarentena Fernanda Bogado, una de las mamás que participó de la asamblea en la que definieron convocar al abrazo simbólico.

“Como padres nos empezamos a movilizar porque no vemos una respuesta, nuestros hijos se están enfermando, ya es insostenible, esto lo empezamos a organizar junto con las maestras, a quienes les ‘recomiendan’ que no participen del abrazo simbólico”, cuestionó la mamá.

Así toman clases niños uy niñas del CEC 801 en la sede de Scouts.

Sin novedades respecto de la obra comprometida, las familias aseguran que los chicos necesitan una solución ya”. Bogado pidió a la comunidad “que nos apoye, porque lo que estamos pidiendo es por el derecho de los chicos a la educación”.

El CEC 801 sufrió la voladura completa del techo durante el temporal del día previo a las elecciones generales de noviembre pasado. Antes del comienzo de clases, el Consejo Escolar acordó con la agrupación Scouts San Pedro el uso de sus instalaciones de Güemes y 11 de Septiembre a la espera de la obra.

El Gobierno, el Consejo Escolar y la Dirección de Infraestructura escolar provincial confeccionaron un proyecto para cambiar todo el techo y además reestructurar el edificio, con ampliaciones previstas, una obra de varios meses de ejecución con un presupuesto de alrededor de 25 millones de pesos sobre la que todavía no hubo mayores novedades.