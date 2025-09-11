Familiares recuerdan a Lautaro Ruiz, a cuatro años de su fallecimiento
Ángeles escribió: “Quería hacer un recordatorio en este día tan triste. Hoy 11 es el cuarto aniversario del fallecimiento de mi hijo Lautaro Ruiz , que no es olvidado y que siempre está presente en todo mi mundo. En esta y otra vida te amare por siempre”.
