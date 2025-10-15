"Hola, buenos días. Los familiares de Valentina González agradecen la atención recibida el día viernes 10/10 en el Hospital Sub Zonal San Pedro, en especial a los obstetras María Eugenia Vázquez y el Dr. Franco Rodríguez, que desde el momento uno estuvieron al pie del cañón con la paciente. Agradecemos a las enfermeras, a todo el personal. No quedan más que palabras de agradecimiento por el momento que atravesamos. Euge y Franco estaban ahí como un familiar más. Gracias por la atención".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Puede interesarte

Ads