Familiares de tres jóvenes asesinados reclamaron justicia en la Fiscalía

Familiares y amigos de tres jóvenes asesinados en los últimos dos años reclamaron justicia este miércoles en la puerta de Fiscalía, cuya sede está ubicada en Saavedra al 200, cortada al tránsito en esa cuadra por personal policial mientras se desarrollaba la protesta.

La concentración fue convocada por la familia de Tomás Zubiete, el adolescente de 16 años que murió en julio de 2015 tras recibir un balazo en la cabeza por parte de Matías López —que en ese momento tenía 26—, quen espera sentencia en su casa, con arresto domiciliario, tras el juicio abreviado en el que reconoció su culpabilidad.

La Fiscala Viviana Ramos recibió a los familares de Zubiete, quienes le preguntaron acerca de la situación. Al salir de Fiscalía, Marcelo Zubiete dijo que Ramos le informó que "hay que esperar la sentencia" y que hasta que la Cámara no resuelva respecto de los ocho años de prisión acordados en juicio abreviado, López seguirá con el beneficio de arresto domiciliario.

"Nos parece raro y muy morboso que antes de la sentencia le hayan dado el arresto domiciliario", dijo Marcelo Zubiete , en diálogo con La Opinión, y consideró: "Es un mensaje macabro. ¿Cualquiera mata y sale a los dos años?".

"Realmente no se entiende. El defensor pidió tres veces el arresto domiciliario y se lo negaron dos veces. Ahora se lo otorgaron. Si Cámara dice que tiene que volver al penal, vamos a tener un alivio. Pero si no es así, no sé. Se está tornando raro", señaló.

Entre los presentes estaba la madre de Nicolás Castillo, hallado asesinao hace dos años y medio en Río Tala, luego de permanecer 35 días desaparecido. "Siento que está todo encajonado. Cada vez que vengo a preguntar, siempre es la misma respuesta", señaló.

También llegaron a acompañar a los Zubiete amigos y familiares de Jesús Gutiérrez, quien fue asesinado también en Río Tala, cuando estaba afuera de una casa y pasó un auto desde el que al menos cinco personas descerrajaron varios disparos.

Aldana, hermana del joven asesinado, informó que están a la espera del juicio por el crimen de Jesús, por cuyo caso hubo detenidos en el marco de la causa, que al igual que la de Zubiete instruye la FIscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11.

"Hace un año y seis meses, venimos a reclamar justicia porque hasta ahora no sabemos nada", dijo Aldana a La Opinión y agregó: "Sé que hubo detenidos, pero nada más. Venimos a acompañar a la mamá de Nicolás y de Tomás, a pedir que se haga justicia".