Los dueños del gatito escribieron: “El día martes 19 de este mes, amanecimos y vimos a Coral (nuestro gatito) en su camita con el ojo perforado. Durante la madrugada había salido de casa, entonces no sabemos cómo se le pudo haber producido esa perforación en el ojito. Inmediatamente, lo preparamos y lo llevamos a la veterinaria Vet Salud (majo) para poder atenderlo. Allí le reintrodujeron el ojito y le cocieron los párpados para retenerlo y le aplicaron antibióticos/analgésicos por vía intravenosa y suero. Majo nos derivó para poder sacarle el ojito, ya que lo perdió. Pedimos presupuesto y nos pasaron $130.000 por la intervención. También se nos dificulta poder solventar los gastos de la atención en la veterinaria”. En caso de querer colaborar comunicarse al 11 55758303 o al 11 40435585.

