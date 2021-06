Familia necesita colchones y una estufa para sus dos hijos con discapacidad

“Soy la mamá de Oriana Bonetti. Hoy me encuentro entre la espada y la pared, necesito dos colchones para Oriana y Óscar, que son personas con discapacidad. Pido una ayuda para que Oriana esté calentita en mi casa porque es una pocilga, Oriana ni se puede bañar. La gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo, recurro a ella dado que siempre me ayudó, no meto a Oriana sin sentido. Pido que ustedes me ayuden con lo que puedan, desde ya muchas gracias”, expresó esta tarde la madre de la niña doblemente trasplantada de corazón.