Familiares del hombre de 40 años que ingresó el domingo por la tarde a la Guardia de Emergencias del Hospital con una herida de bala en la cabeza se comunicaron con La Opinión & Sin Galera para destacar la ayuda que recibieron para poder trasadarlo desde la zona de islas a San Pedro.

Habían pedido auxilio a la Prefectura pero no obtuvieron respuesta y por ende, fue la policía del destacamento de Los Laureles quien dispuso los medios para acercarlo a la costa donde fue convocada la ambulancia.

“Quiero hacer un agradecimiento a las dos personas, el oficial Olivera y a otro señor que no me acuerdo, que son de la Isla de Los Laureles, del destacamento”, comenzó diciendo Gloria González cerca de la medianoche.

“Muy bien actuaron. Bueno, hicieron todo como corresponde y también un vecino, no sé creo que de nombre Diego Martínez, si no me equivoco. Lo trasladaron hasta acá, hasta el puerto. Después estaba esperando la ambulancia, porque pasó un largo rato hasta que llegaron”, agregó la familiar que pensó que Prefectura de San Pedro debía hacerse cargo de la situación de emergencia.

“Si lo hubiera buscado Prefectura -están las lanchas que lo tendrían que haber ido a buscar- era obligación de ellos. No porque sea jurisdicción de Baradero se pueden negar. El chico necesitaba que lo vea alguien urgente, es una vida”.

Respecto al estado de salud, refirieron: “El está consciente, nosotros lo vimos cuando lo sacaron para llevarlo a hacer un tomografía. Somos una familia muy grande, estábamos todos en el hospital. Pero bueno, habrá que esperar ahora el resultado de la tomografía. Se llama Carlos Damián Laurino y tiene 40 años. Dios quiera, mi sobrino se salve ”, explicó Gloria González.