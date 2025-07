La idea de un polo gastronómico en la vieja terminal ya está en marcha y este jueves, desde el Concejo Deliberante, se aprobó el pliego de bases y condiciones para llamar a licitación en busca de inversores del rubro.

En las primeras noticias sobre el tema, cuando se hizo el anuncio, hubo una fuerte repercusión en redes sociales. Esta vez fue más fuerte: “¿Siguen con esa idea estúpida? Eso lo hacen para agarrar una buena tajada. Si se ponen a pensar un poco ( no creo que se tomen ese trabajo) se van a dar cuenta que no va a funcionar”, dijo Yuri.

"O a lo sumo un mes o dos, no más. No hay plata en San Pedro, los tres ricos de la ciudad tienen un montón de lugares para elegir, los pobres no salen. Y a los turistas los corrieron los comerciantes", continuó.

"¿No hacen nada con lo poco que quedó, y van hacer semejante cosa?", cuestionó Nico. Por otro lado Horacio dijo: "No vayan a traer una fábrica así pueden generar puestos de trabajo, da pena San Pedro". Norma expresó: "Hay que oponerse a este Proyecto. Cuando hay déficit en educación y salud, piensan en el turismo nomas. No tienen vergüenza".

Por la misma línea que Norma, Carlos escribió: "Qué cachivache. Aprovechen el espacio para hacer escuelas de oficios, consultorios médicos, merenderos o lugares de contención para madres muy jóvenes". Eduardo coincidió: "Y la universidad, creo que es más beneficioso que nuestros hijos puedan estudiar aquí y no tener que viajar, mi humilde opinión".

Claudia comentó: "¿Polo gastronómico, es joda? Hay prioridades, arreglen las calles por ejemplo, pongan una terminal de ómnibus como la gente, etc. Hay muchas otras cosas mejores para hacer". Nahuel estuvo de acuerdo con él y dijo: "¿Y los planos para el polo de seguridad? Por qué no ponen algo útil en vez de otro lugar pedorro para ir a comer y que te cobren como si estuvieras en BS.AS".

Marcela opinó: "Faltan escuelas y jardines, o alguna salida de salud que ayude al hospital". Con la misma intención de reclamo, Alejandro preguntó: "¿Una facultad es mucha molestia?".

Pocos y contados fueron los comentarios positivos a favor del polo gastronómico, ya que en su mayoría optaban por otras opciones de uso del espacio. "Traigan fuentes de laburo, para eso lo apoyamos", exclamó Villa.

Ori dijo: "Después se hacen todos kiosquitos como en el Paseo", y Sofia comentó: "Qué falta de respeto a los sampedrinos . Por qué no piensan en algo que sea necesario para la gente salud pública, educación, espacio terapéuticos, en vez de un miserable polo de comidas a donde no va a ir nadie".

Puede interesarte