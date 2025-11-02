"¿Faltaba el alcoholimetro? También falta la grúa. No pude sacar el auto en dos oportunidades porque el garaje estaba bloqueado con un auto. Solo hicieron multas, pero el auto siguió ocho horas más. ¿Sabe eso el señor Alvarez?

