Reconocido por su activa militancia en la juventud y el el Partido Conunista, Julio Pheulpin, dejó huellas y testimonios en la historia del cooperativismo local y en su constante batallar por la defensa de los derechos humanos.

En tiempos de Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social, se sumó a la junta promotora del movimiento Colina, donde compartió tareas de promoción de la tarea territorial en el barrio La Tosquera. Por entonces, junto a Valentín Mastrángelo, Elvio Macchia e Isaac Cordobez, entre otros impulsaron talleres textiles con herramientas que proporcionaba el Estado.

Su paso por la Coopser fue producto de una larga tarea de reconversión e incorporación de servicios sociales y obras. En 1996, llegó a la presidencia del Consejo de Administración y retomó en el mismo cargo en el año 2001. En el medio, fueron presidentes Carlos Vitale y Edgardo “Yayo” Altolaguirre. Corrían los tiempos en los que la empresa cooperativa recuperaba títulos en primera plana y sancionaba con la expulsión a un grupo de memorables socios de la entidad a causa de los enfrentamientos que desembocaron un año más tarde en el desembarco del gremio Luz y Fuerza a la conducción que se mantiene hasta el presente.

"Honestamente, me siento bien porque esta gente lo está pagando muy duro, me voy satisfecho", dijo Pheulpin durante la jornada en la que se leyó la sentencia en junio de 2015. "Venganza, de ninguna manera, nunca se me ocurrió; pero sí que exista la Justicia. Este es un hecho concreto, la justicia aplica su procedimiento, sus formas. Valoro el hecho de que se haya podido llevar esto a juicio", expresó aquella tarde en la que respondió las preuntas de La Opinión.