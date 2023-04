Falleció José Luis Silva, el paciente de Pami al que le amputaron las piernas

Su caso se hizo público en Febrero de 2023, una carta escrita por sus hijos daba cuentas del peregrinar de un paciente de la obra social de los jubilados que desde diciembre esperaba un diagnóstico.

“En diciembre comenzó la peor historia de la vida de papá. No teníamos idea como era el funcionamiento de la mutual PAMI. Aquí va mi relato:

Su médico de cabecera se jubilaba en diciembre, entonces me dicen que solo hacía recetas y no lo podía atender. Tuvimos que esperar a enero, hasta que PAMI central designara un nuevo profesional. Mientras tanto, no aguantaba más el dolor y todavía caminaba.

El 24 de enero comenzamos con la primera consulta. Pedimos turnos a distintos especialistas y no hubo uno que lo atendiera en menos de 15/20 días, por falta de turnos y/o vacaciones.

El viernes del fin de semana de Carnaval pedimos la ambulancia y fue en un quejido de dolor. Previo a esto, una semana antes ya no caminaba.

Uno de los estudios era una eco Doppler. Pedí el 31 de enero a los dos lugares que tienen convenio con PAMI. Un turno era para el 3/3 y en el otro lugar, 7/3 .

El sábado de carnaval resuelven darle el alta. Palabras del doctor. “Te vas a tu casa para que no pases el finde largo en guardia”. Solo le ponen una sonda porque no podía orinar. Le hacen una ecografía de la que nunca nos dieron resultado y lo llevamos a upa a la casa y el dolor de las piernas cada vez era peor.

El miércoles volvemos. Le aplican dos inyecciones y vamos a casa. Seguía empeorando. El jueves volvemos y ahí sí, por un doctor que se ocupó y se dedicó a hacer su trabajo, lo internaron. Ojalá supiera su nombre para agradecerle. Le hacen por fin el famoso eco Doppler. No había camas ni en la UOM ni en Moreno.

Después de casi un día esperando para el traslado, mientras las horas pasaban y el dolor era insostenible, llegué con el a la clínica San Nicolás, donde el cuadro cada vez fue peor.

“Si lo hubiese traído antes, le salvaban las piernas, incluso la vida”. Textuales palabras del médico de guardia y otros médicos. Nadie entendía por qué lo dejaron pasar tanto.

Hoy lo tenemos desde el día de ingreso con un cuadro irreversible en terapia intensiva, esperando un milagro”, dijeron entonces Liliana, Cristina, Alicia y Manuel Silva.

De allí en más, comenzó una recuperación que permitió postergar la amputación de sus miembros inferiores hasta que el cuadro se hizo irreversible. Primero les pedían 200 mil pesos para el anestesista, después de operado los llamaron para que “vayan a buscar las piernas” y el calvario no terminaba porque el paciente ya estaba debilitado, cansado y cada vez que volvía a la internación en el Hospital que es el único lugar que puede recibirlo, las cadenas de oración se hacían frecuentes.

El sábado por la noche pedían dos dadores de sangre, el domingo por la mañana José Luis falleció.

“Solo le pido a Dios las fuerzas necesarias para comenzar con esta lucha. Esto se podría haber evitado y es para que a otra familia no le pase lo mismo. No vamos a hacer velorio. Papá recién hacía un mes que era socio de Coopser, por lo tanto no cubre nada, 3 meses había que esperar y nos pidieron $126.400; una entrega y después cuotas. Se nos hacía mucho, tampoco tenemos nada en el cementerio para dejarlo .

Le pedí prestada la plata a una señora y lo vamos a cremar”, así relató esta tarde la familia la situación que tuvieron que atravesar.