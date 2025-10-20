Falleció Hugo “Piqui” Barbieri, hermano de Mario, exintendente municipal
El deceso ocurrió este domingo. No hubo velatorio, pero sus familiares y amigos lo acompañaron hasta último momento. Durante décadas trabajó para los grandes medios gráficos del país en la distribución de los ejemplares por diferentes regiones.
Este domingo 19 falleció Hugo César Barbieri, “Piqui”, a los 74 años de edad.
Padre de Mauro, Luciana y Florencia, quienes le dieron varios nietos, esposo de Ana María y hermano del exintendente municipal, Mario Barbieri.
Durante años tuvo a su cargo la distribución de los diarios nacionales de gran circulación, haciendo que llegaran a diferentes regiones del país.
De joven fue deportista del club Náutico, incursionando en el básquetbol, bajo la dirección de Raúl “el Flaco” Rossi.
La complejidad en su estado de salud en últimos meses derivó en este desenlace lamentable. Pese a no haber velatorio, sus amigos y familiares lo acompañaron hasta los últimos instantes.
