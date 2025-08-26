Falleció este martes el delegado del sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles del Puerto de San Pedro, Cristian Colicinio, a los 52 años.

Allegados al gremio informaron que el sindicalista sufrió un infarto que le provocó un paro cardíaco del que no logró reponerse.

Colicinio era delegado regional del sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras que operan grúas y otras máquinas para la carga y descarga de buques, gremio que conduce a nivel nacional Roberto Coria.

En los últimos meses había estado muy activo para lograr el primer grupo de mujeres maquinistas que operó en el puerto local, un acontecimiento que celebró especialmente.

