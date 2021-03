Facundo busca sus documentos

Facundo Orlando Ramón busca su billetera. Está ploteada con el logo de Delivery de Helados en blanco y celeste. Contenía documentación a su nombre. La perdió en 11 de Septiembre, entre Casella y Nieto de Torres. Trabaja de mensaje y necesita la documentación para trabajar. “Tenía $400 dentro, no es nada. Así que no interesa la plata, solo queremos la documentación. Si no se animan a dar la cara que la dejen en la oficina del diario o en alguna radio. Les dejo mi número de celular 3329324515”, reportó Yami.