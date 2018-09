Fábrica de bolsas en Río Tala: El dueño sigue sin aparecer y cortaron el suministro eléctrico

Los 15 trabajadores de la planta de reciclado de plásticos para la fabricación de bolsas propiedad de la familia Saladino, ubicada en la vieja ruta 9, en la localidad de Río Tala, permanecen desde el domingo en situación de toma, a la espera de novedades tras la desaparición del dueño y el intento de vaciamiento de la empresa.

Este viernes estaba prevista una audiencia conciliatoria en la delegación local del Ministerio de Trabajo, pero según refirieron los empleados la reunión no tuvo lugar porque no hallaron dónde notificar a los propietarios de la firma.

"No se lo pudo notificar porque no se sabe su paradero", señalaron desde la fábrica. Axel Federico Saladino, titular registral, y su padre Néstor José Saladino, quien siempre apareció al mando, vaciaron la casa donde vivían, en inmediaciones de plaza Belgrano, y nadie sabe de ellos.

"Coopser cortó la luz por falta de pago. Tenía facturas atrasadas y cortaron. Nosotros estamos pidiendo ayuda de todo lados para ver si se puede reconectar", informaron este viernes los trabajadores, que mantienen turnos, con apoyo de la CGT, para permanecer en la planta.

"No tenemos un peso, nos deben dos meses de trabajo", aseguró uno de los delegados. Su plan, dicen, es poner la fábrica en marcha, puesto que las máquinas quedaron en los galpones cuando el domingo evitaron que se las llevaran. El predio, en tanto, es alquilado.

"Nuestro plan es seguir acá y esperar alguna respuesta", dijeron los empleados, que ni siquiera recibiern telegrama de despido. De la Municipalidad, señalaron, "no se acercó nadie". El sindicato que los representa es de los Químicos, cuyo titular es Alberto Ramírez, con quien no tienen comunicación desde hace unos días.

"El del sindicato se fue y no vino más. Nos habían dejado una cocina y una garrafa, pero se la llevaron y no se comunicaron más. No sabemos nada", contaron. La Opinión había dialogado con Ramírez el miércoles. Este viernes no atendió los llamados de este medio.

El personal despedido de la planta recicladora de plásticos para la fabricación de bolsas de residuos propiedad de la familia Saladino pidió colaboración a los vecinos de San Pedro. Son 15 familias que necesitan alimentos, pañales, artículos de higiene, etc. Para colaborar, pueden comunicarse al 3329325209.