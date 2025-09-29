Extravío de billetera
Francisco Rolando Cubilla, de Hurlingham, perdió la billetera completa con la documentación. Si alguien la encontró se agradecería que devuelvan los documentos. Dejó el número del celular en la Dirección de Tránsito para que se comuniquen.
