Extraviaron una billetera de color negro
Una billetera de color negro se ha extraivado. En su interior tiene la tarjeta verde de una moto. Quien la haya encontrado comunícarse al 3329- 539811
