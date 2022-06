Expo Mache: el ilustrador será profeta en su pueblo

Invitado por la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos, Mache González expondrá por primera vez una serie de ilustraciones en San Pedro. El reconocido artista, diseñador y partícipe de múltiples actividades culturales se apresta a exhibir sus trabajos ante sampedrinos y turistas en la sede de calle 9 de Julio 134 donde funciona el Museo Histórico Regional.

Su larga trayectoria invita a preguntar por qué nunca antes mostró su tarea de colección. Sin embargo desde aquellos encuentros denominados “Desborde” que décadas atrás invitaban al talento joven a la señalética del Barrio Canaletas o a los juegos participativos en los anuarios de este medio, todo fue sumando para que Mache forme parte del patrimonio artístico colectivo de la ciudad a la que regresó para afincarse con su esposa e hijos.

Un emblema de La Noticia 1 cuando Jorge Bergoglio fue nombrado Sumo Pontífice.

Dueño de un humor con ingenio especial como caricaturista político, alguna vez diseñó historietas que relataban las aventuras del intendente Pángaro y su gabinete en un tira semanal del suplemento La Opinión Prohibida o acaso sus clases de dibujo en Cuarta Pared que animaron a sus alumnos a deslizarse en técnicas que también lo han llevado a la animación como la que presentó este año en el aniversario de la Televisión Pública.

“Espíritu Pionero”, la animación para el aniversario de la Televisión Pública que fue premiada hace pocas semanas.

Su paso por La Noticia 1, con retratos alucinantes que sorprendieron a dirigentes políticos de todos los colores se hicieron populares en Expoagro, donde un mural gigantesco mostraba la batalla que había emprendido la Mesa de Enlace durante el gobierno de Cristina Fernández.

En la Secretaría de Cultura de la Nación, Mache también brilló junto a un destacado equipo en todo tipo de audiovisuales y han sido constantes sus incursiones en otros desafíos que lo han llevado a latitudes que no había imaginado cuando apenas daba sus primeros pasos como “dibujante”.

“Luego de mucho tiempo (quizás nunca ahora que lo pienso), voy a realizar una muestra exclusiva gracias a la invitación del @museohistoricosanpedro. Voy a exponer mi perfil más artístico y gestual, donde los dogmas y enseñanzas adquiridas académicamente (y con las cuales convivo día a día) no aplican o, al menos trato de que no tomen la iniciativa”, dijo en su muro de Facebook para sorpresa de todos los que conocemos su perfil con una invitación para el viernes 17 a las 19.00 y luego aclaró: “A los amigos y amigas de mi ciudad espero que puedan visitarla y, a mis amistades de CABA, ya organizaremos en breve algo similar por aquellos pagos. Saludos y gracias por los gestos de afecto que siempre me enriquecen!”.