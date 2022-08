Expareja de Reyes aseguró que él “no se opuso a que lo sacaran” de Lux y que no hubo “violencia de género”

Este lunes habló con La Opinión la expareja de Esteban Damián Reyes, el joven de 25 años que embistió uno de los portones del frente del boliche Lux tras recibir una paliza por parte de cuatro patovicas que lo golpearon tras sacarlo del local bailable luego de una situación que protagonizó con ella.

La joven, que tiene en trámite un litigio de familia con Reyes por cuestiones relacionadas con una hija en común, contó que ella estaba bailando cuando se lo cruzó. Eran alrededor de las 4.40. No hablaron, porque desde que el tema de la nena está con abogados de por medio ya no dialogan.

La prima de ella vio que él estaba grabando un video con su celular mientras ellas bailaban y le pidió que no lo hiciera. “El sonríe y sigue haciendo el vídeo. Para qué era, no sé”, contó la joven.

Relató que se puso delante de una amiga para evitar quedar en cuadro pero aún así él seguía filmando. Pensó que “podía estar grabando para mostrarle a los abogados” porque tenían fecha de audiencia para el 27 de septiembre. Ante la insistencia de él, llamó a los patovicas.

“Yo quiero aclarar que lo que dijeron no es verdad: él no me tocó ni un pelo ni me quiso llevar a la fuerza” La expareja de Damián Reyes a La Opinión.

“Le digo al de seguridad para que lo saque y se vaya tranquilo ala casa. Yo vi hasta cuando estaba cerca de la puerta, él iba tranquilo, no se opuso a que lo sacaran”, reveló.

Mientras el personal de seguridad lo sacaba del boliche, ella se fue al baño porque había quedado nerviosa por la situación. Cuando volvió escuchó la orden de detener la música porque había ocurrido el episodio del auto incrustado en el portón.

“Escuchaba los ruidos, no había visto el auto”, conto la joven. Cuando salió del boliche lo vuio en el piso y entró en shock. “A pesar de todo, es el papá de mi nena. Me puse mal, estuve hasta un ratito antes que llegue la ambulancia, lorando, pensando que era mi culpa por decir que lo saquen por grabarme”, señaló.

La expareja de Damián Reyes no vio cuando lo golpearon. Pero consideró que algo tiene que haber pasado para que reaccionara así. “Él no es así”, dijo. Se enteró por las noticias respecto de la paliza que le propinaron afuera del boliche.

Pero también leyó que se habló de una situación de “violencia de género” con ella y que derivó en que lo expulsaran del local. “Eso no fue así”, sostuvo y aseguró: “Yo quiero aclarar que lo que dijeron no es verdad: él no me tocó ni un pelo ni me quiso llevar a la fuerza”.