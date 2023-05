Evita comprar criptomonedas en estos escenarios

Las criptomonedas, y desde su aparición, no han dejado de dejar, valga la redundancia, titulares y muchas personas están considerando invertir en ellas. Sin embargo, no todos los escenarios son adecuados para comprar criptomonedas. Aquí te presentamos algunos escenarios que debes evitar si estás considerando invertir en criptomonedas.

Inversión Precipitada en Criptomonedas

Publicidad

Nunca inviertas dinero que no puedes permitirte perder. Las criptomonedas son una inversión arriesgada y volátil. Si inviertes dinero que no puedes permitirte perder, podrías encontrarte en una situación financiera difícil si las cosas no salen como esperabas. Por lo tanto, asegúrate de invertir solo el dinero que puedes permitirte perder.

Tampoco compres criptomonedas por impulso. Las criptomonedas son una inversión emocional. No debes comprar criptomonedas en un impulso solo porque alguien más lo está haciendo, o porque has oído que es una buena inversión. Debes investigar y entender los riesgos y beneficios de invertir en criptomonedas antes de tomar una decisión informada.

Tampoco debes lanzarte a comprar bitcoin u otras criptomonedas sin estudio alguno, ya que pueden experimentar grandes fluctuaciones de precios en un corto período de tiempo. Si compras criptomonedas en una burbuja, es probable que pagues un precio muy alto y luego te encuentres con una caída en el valor de tus criptomonedas. Es importante investigar el mercado y esperar a que los precios se estabilicen, o por lo menos den señal de compra.

Falta de Conocimientos Básicos de Inversión

Para empezar, un buen inversor nunca deposita sus ahorros o dinero de inversión en cualquier exchange. Comprar criptomonedas en una plataforma insegura puede ser una decisión letal para tu progreso a medio y largo plazo. La seguridad es una preocupación importante cuando se trata de criptomonedas. Si compras criptomonedas en una plataforma insegura, corres el riesgo de que tu inversión sea robada o pirateada. Es importante investigar y elegir correctamente la plataforma o exchange en que depositarás tus ahorros y confianza.

Al final hablamos de inversión, es decir, estamos asumiendo un riesgo sin ninguna garantía. Muchas personas cogen ejemplo y se inspiran en los grandes inversores de la historia, pero sin seguir realmente sus pasos. Los grandes inversionistas siempre han sido conservadores, cuidadosos y con una perspectiva a largo plazo bien definida y estructurada. Muchos neófitos caen en el error de no contar con un plan de salida, es decir, asumen parcialmente el riesgo, solo para lo que les conviene. Contar con criterio y un plan de acción tajante es crucial para poder seguir en este mundo.

Prisas o Necesidad de Dinero Rápido

Otro error de novatos es invertir en una sola criptomoneda o proyecto por las prisas de ganar cuanto antes. La diversificación es un pilar fundamental en cualquier tipo de inversión, incluyendo las criptomonedas. Si dejas todo en manos de un solo proyecto, estás asumiendo un gran riesgo innecesario e insensato ya que la veracidad absoluta en el mundo de las inversiones simplemente no existe. Es importante diversificar tu cartera de criptomonedas para reducir el riesgo de pérdida, o simplemente de quedar fuera al perder tu capacidad de inversión.

Como resumen de lo ya narrado, no hay que dejarse llevar solo por una parte de la moneda, si bien es cierto que las criptomonedas son un modelo de inversión emocionante y lucrativo, eso no tapa que existe un riesgo inherente asociado. Con esto, lejos de desalentarte lo que queremos es que tomes decisiones coherentes, investigues ante cualquier duda y sepas gestionar correctamente tu patrimonio.