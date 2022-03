Euphoria: el nuevo emprendimiento de una adolescente sampedrina que apuesta a la sustentabilidad

Milagros D´Andrea es una joven artista de 19 años que desde pequeña ha desarrollado su pasión por la confección de indumentaria.

Euphoria no es su primer emprendimiento ya que desde hace varios años ella se encuentra trabajando como maquilladora y afirma que fue ahí el momento en donde verdaderamente nació su amor por lo artístico.

Acerca de sus comienzos, D´Andrea contó que todo comenzó a sus 7 u 8 años: “tengo recuerdos de ver a mi abuela cosiendo y lo veía como algo difícil y hasta diría imposible. A eso de los 10 años aprendí a usar la máquina y empecé a hacerles vestidos a las muñecas”.

“En 2020 no podía trabajar por la cuarentena, entonces un día me puse a pintar una campera de jean y dije: ¿Si me hago una página para subir lo que hago?”, ella asegura que en ese momento su objetivo no era vender esa ropa, sino mostrar lo que pintaba.

“Un día fui a comprar telas para empezar a probar hacer ropa para mi, vi algunas que me gustaban y me hice un buzo. Lo subí a mi instagram, no esperaba que a tanta gente le iba a gustar y me iban a querer comprar”. A pesar de la repercusión que obtuvieron sus prendas en la red social, en el año 2021 su actividad dentro del proyecto disminuyó ya que había retomado su labor como maquilladora. “Fue en el 2022 que me propuse empezar de nuevo y hacer una nueva línea”, afirma.

El pasado 22 de febrero Euphoria retoma su actividad y D´Andrea lanza a la venta la nueva colección, ´Vincent ́ bajo la técnica upcycling. Esta consiste en usar prendas usadas o vintage con el objetivo de darles una segunda vida para que no sean tiradas, “Suelo ir a ferias a buscar ropa, o también pueden donarme, todo sirve, nada debe ser desechado. Mi idea surgió cuando empecé a investigar sobre cómo la industria textil contamina el medio ambiente”.

“Yo amo la moda, y me gusta la idea de ayudar al medioambiente reciclando prendas”.

En diálogo con La Opinión confesó el porqué del nombre de esta colección: “El nombre viene del famoso pintor Vincent Van Gogh, un artista que me llama la atención desde que tengo 5 años por un trabajo que me hicieron hacer en el jardín. Amaba ver sus obras, y en 2019 cuando tuve la oportunidad de ver algunas de sus pinturas en persona quedé aún más fascinada. Entonces dije, ¿qué mejor que darle su nombre a mi primera línea de ropa?

La joven nombró a cada una de sus prendas con algo relacionado al artista, “ya sean fechas, familiares, colores, e incluso la prenda principal de la colección es el pantalón ‘7777’, número muy presente en la historia de vida de Vincent”.

En el instagram de Euphoria se pueden observar todo el crecimiento de la marca, @euphoria_art__ y en su página web pueden ver toda la colección https://euphoria.grweb.site