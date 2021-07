Eugenio Semino: “La gestión de PAMI es una indigestión”

En medio de la incertidumbre originada por el cierre de la Clínica San Pedro, los afiliados del PAMI quedaron arrinconados en una situación que se fue emparchando con el paso de los días. Aunque se encontró una solución, la preocupación de los beneficiarios persiste porque las propias autoridades señalaron que el sistema sanitario público de la ciudad no está preparado para sostener la cápita que tiene la entidad.

Eugenio Semino es el Defensor de la Tercera Edad y habló en Sin Galera donde reflexionó sobre lo sucedido en el sanatorio privado y otras instituciones que tuvieron el mismo final sin referenciar los enormes perjuicios que provocaron en las personas mayores.

“La crisis del PAMI siempre es estructural, es sostenida en el tiempo, cada gobierno la acentúa y el PAMI se convierte en ‘pa-mí’ para financiar la política. En realidad, la gestión de PAMI es una indigestión”, manifestó Semino.

“En esta instancia se dieron todas estas circunstancias potenciadas en el peor escenario que podemos tener que es la pandemia. El PAMI y ANSES, lo digo por los dos organismos que más tienen que ver con el envejeciente, desaparecieron. La interventora de PAMI hace campaña política con los fondos de PAMI, mienten todo el tiempo, no hay médicos de cabecera, vi a una renovación de contrato y demás, prácticamente se redujeron a menos de la mitad”.

En cuanto a lo sucedido en nuestra ciudad el Defensor de la Tercera Edad dejó en claro que “es grave”. “Clínicas que desaparecen directamente, que dejan de dar prestaciones. Muchas de las clínicas y geriátricos de Argentina son PAMI dependientes, crecieron y vivieron a partir de sus ventas y arreglos con el PAMI y las faltas de pago, las malas administraciones, los dividendos que tienen que dejar y demás han llevado a que esta crisis que venimos advirtiendo hace mucho tiempo, la pandemia, les haya corrido el telón”, afirmó.

Sobre el traslado de enfermos con Covid-19 que luego fallecieron, Semino remarcó que hay casos concretos: “Yo tuve muchos años los hogares públicos a mi cargo y a veces trasladar a un abuelo de una sala a otra implica la muerte, implica la desorientación”.

“Estos jóvenes funcionarios no tienen la más pálida idea de nada. Ahora se aprendió a nombrar: en lugar de decir viejo, decir adulto mayor, pero no se respeta ningún derecho, no tienen idea de los derechos. Es más, yo, que soy un viejo adulto mayor, no me preocuparía ni me preocupa si me llaman viejo, si me pagan lo que me corresponde y me atienen como corresponde”, opinó.

“Son cuatro millones y medio de personas cobrando $23.000, con lo cual no puede vivir nadie en Argentina con eso. Nadie los asiste en las comorbilidades del Covid-19, con el seguimiento y la rehabilitación de la enfermedad”.

“De los más de 100 mil muertos que hay en Argentina, más del 80% son adultos mayores o viejos. De los ocho millones, hay tres millones que todavía no están vacunados, es decir le falta la segunda dosis”.

“Nadie habla de esto, nadie habla del miserable bono y lo que muestra es el fracaso de una ley que se promocionó como que iba a recomponer los haberes en el mes de diciembre y que en el primer semestre ya perdió cinco puntos respecto a la inflación, un bono que implica $160 por día, ni un kilo de pan o un yogurt”, advirtió Eugenio Semino.