La sesión del Concejo Deliberante de este jueves tuvo entre el público a estudiantes de la escuela secundaria N° 17, que comparte edificio con la primaria 27.

Los alumnos llegaron acompañados por docentes de materias que confluyeron en esta actividad para que conozcan el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

Les tocó en esta oportunidad una sesión con debates, diferencias entre oficialismo y oposición e incluso entre los propios bloques opositores, aunque también un acuerdo importante a la hora de sancionar una ordenanza relacionada con la ludopatía entre adolescentes, como ellos mismos.

Los estudiantes de la Secundaria 17 en el Concejo.

Al finalizar, Valentina, una de las participantes dijo a La Opinión que "estuvo bastante bueno" y señaló que no conocía, en general, la tarea de los ediles.

"Se notó mucho la diferencia entre los partidos políticos, las votaciones fueron muy divididas, bastante entretenido", dijo por su parte Santiago, otro de los jóvenes que estuvo en el recinto.

Heber no coincidió: "No me gustó que haya tantos de un solo bloque político, porque siempre las votaciones van a estar del mismo lado y las discusiones van a ser canceladas por el mismo bloque político".