Estudiante golpeó a una compañera a la salida de la escuela y la lesionó en su cabeza

La mamá de una alumna de 12 años de la Escuela Secundaria Nº 12 que funciona en el edificio de la Nº 3 denunció el jueves que su hija fue agredida físicamente por una compañera de la misma edad cuando se retiraba del establecimiento el miércoles al mediodía y sufrió lesiones leves en su cabeza.

El hecho ocurrió a dos cuadras del edificio situado en Balcarce y Las Provincias cuando Candela se dirigía a su casa ubicada en el mismo barrio. Gisela, su madre que fue quien radicó la denuncia en la comisaría, aseguró que cuando le consultó a la atacante por qué lo había hecho, la respuesta fue "porque tenía ganas".

La misma explicación le dio a las autoridades del colegio que, al mismo tiempo, informaron a la familia que no podían "hacer nada" porque el hecho ocurrió afuera del establecimiento educativo

Además, la mamá de Candela sostuvo que la semana pasada su hija fue amenazada por la misma compañera y su grupo de "cinco o seis chicas" quienes le dijeron que la iban "a cortar con una tijera". "Mi hija es abanderada y la atacan porque estudia y es responsable.

Jueves y viernes no fue a la escuela y ahora no quiere ir más, estamos viendo que hacer porque no puede rendir libre lo que queda del año", relató. La denuncia radicada en la Comisaría recayó en la Fiscalía del Joven de San Nicolás porque la acusada es menor de edad.