Este sábado, en el playón del ex Tiro Federal, tendrá lugar la denominada "Batalla de Bandas" un evento organizado por la productora De la Gorra y con auspicio de la Municipalidad.

En conferencia de prensa, Ariel Arbat, responsable de la organización, dio detalles del encuentro que reunirá desde el mediodía a 16 bandas de otras ciudades como Buenos Aires, Luján, Escobar, Zárate, Baradero, Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución y Rosario.

El flyer difundido que incluye las bandas que participarán.

Informaron que cada banda tocará un tema propio y un cover en la primera etapa de clasificación de la "competencia", que tendrá como jurados a los músicos Sebastián Díaz Ramos y Matías Padilla más dos chicas "de 11 y 13 años, para aportar una mirada fresca y espontánea a la evaluación", según indicaron.

La productora anunció que el ganador “se llevará un premio de 500 mil pesos” que “es anecdótico”, dijo, porque “hay bandas que vienen de afuera y quizás tienen un costo mayor”.

“Escuché las bandas, hay muy buen material. Hay que empezar a empujar un poco, a nivelar desde otro lado, acá el tema es empezar a nivelar para arriba, cueste lo que cueste”, dijo Arbat.

"Se hizo una preselección de 16 bandas", informó el responsable de De la Gorra en la conferencia de prensa. "Son bandas que hacen sus temas, vienen a mostrar su sangre", dijo.

"Habrá cuatro zonas de cuatro y clasificarán dos por zona. Las dos bandas que lleguen a la final tocarán tres temas enganchados", explicó. Los shows comenzarán a las 15.00.

Ariel Arbat, Gustavo Laurino y Roberto "Chichón" González durante la conferencia de prensa.

“La idea de la Municipalidad es trabajar con los privados, creemos que es la forma de construir eventos de este tipo”, dijo el director de Cultura, Roberto “Chichón” González.

El funcionario agregó que el Municipio aporta “lugar, sonido, difusión” y que están “a disposición de los privados para poder organizar cosas”.

Por San Pedro, informaron la participación en la jornada de la banda King Bee, elegida por San Pedro Rock Radio —que transmitirá en vivo el evento—

para representar a la ciudad en el concurso "Sacamos las bandas del garage" que organiza Cosquín Rock Radio.

La banda de blues y música negra competirá en el certamen nacional que tiene como premio la participación en la edición 2026 del festival Cosquín Rock, que se desarrollará durante 14 y 15 de febrero en Córdoba.

“Tenemos muchas expectativas, cada uno tenemos nuestra experiencia y nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros nos sumamos a la propuesta de Ariel para sumar, porque la radio tiene que ver con este género”, dijo Gustavo Laurino, de San Pedro Rock Radio, que forma parte de la cadena de Cosquín Rock Radio.