Tal como sucede mensualmente el organismo nacional dió a conocer las fechas de pago a jubilados, pensionados y titulares del beneficio social. Este mes el cronograma arrancará el miércoles 8 de octubre.

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo la suma asciende a $ 326.266,36, monto al que se continúa sumando el bono previsional de $ 70.000, alcanzando un total de $ 396.266,36 de acuerdo a la actualización establecida por la inflación registrada dos meses antes.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el monto a percibir por cada uno será de $ 117.229,14 valores que corresponden al 80 % del beneficio, ya que el 20% restante se cobra tras la presentación de la Libreta AUH.

Este mes de octubre ambos calendarios de pago, el de jubilados y pensionados con la mínima y beneficiarios de AUH coinciden y los pagos se realizarán en el siguiente orde, de acuerdo a la terminación del número de DNI.

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre (en este caso se adelanta el pago de los titulares con DNI terminado en 2 por el feriado largo del 12 de octubre)

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

