"Este árbol es un peligro, si justo estaba abajo uno de mis hijos y lo mata yo qué hago", reclama un vecino

Raul es un vecino domiciliado en Benefactoras Sampedrinas y Ruffa. Siente que su casa y su familia corren peligro por unos eucaliptos de gran tamaño que amenazan con caer en el lugar y pide ayuda "antes de que ocurra una tragedia".

"Estos días de tormenta la venimos pasando mal y con mucho miedo a cualquier tipo de viento. Por favor ya no sabemos a quien más recurrir", expresó a La Opinión y relató: "Esto cayó hoy de la nada y me dobló la chapa no me preocupa la chapa me preocupa que si justo unos de mis hijos estaba abajo me lo mata y yo a quién le reclamo".

"No pedimos que lo saquen de raíz pero mínimos que lo corten hasta la mitad y nosotros nos hacemos cargo de terminar el trabajo a una altura accesible a nuestro alcance", finalizó.