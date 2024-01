“Buenas noches si alguien lo ve por la zona del barrio San Francisco. Se fue de Nieto de Torre 1661, entre Benefactora Sampedrina y Frey del Pozo. Espero esté en alguna casa y no que me lo hayan agarrado los perros. Cualquier cosa me avisan", pidió María Sofía y dejó este contacto: 3329 557991.

Colo es el gato de María Sofía