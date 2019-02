Estafas: otra vez los que venden bolsas en nombre de "los recolectores de Ashira"

Según el barrio, todos los días es el "Día del Recolector" y pasan "los muchachos del camión" a vender bolsas de residuos para recaudar "unos pesos para festejar" su día. La trampa, una estafa a la buena fe de los vecinos, reaparece cada tanto y siempre con el mismo cuento.

"Por mi casa pasaron unos muchachos que dicen ser trabajadores de Ashira de recoleccion de residuos, vendiendo unas bolsas de residuos para juntar dinero para festejar su día", contó una vecina del barrio 1° de Mayo, donde andaban este jueves por la tarde.

"¿Es cierto que son trabajadores de Ashira? No me molesta que lo hagan pero no que sean otros haciendo pasar por trabajadores de Ashira", señaló la mujer a quienes esos inescrupulososo intentaron engañar.

"Te venden tres paquetes de bolsas a 300 pesos. Dicen ellos que es para que colaboremos con su dia", agregó la vecina que consultó sobre la situación a La Opinión tras sospechar que se trataba de un engaño.

Solos o en grupo, sujetos que aducen ser empleados de Ashira se presentan en los domicilios y ofrecen paquetes de bolsas de residuos o bonos diciendo que recolectan dinero para una determinada causa, que siempre varía.