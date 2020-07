Estafas: El relato de otro vecino al que intentaron engañar con "un bono del ministerio"

Gustavo es un trabajador que el martes leyó a través de La Opinión que un hombre de 62 años denunció en la Comisaría que el 17 de julio a las 13.30 su hijo mayor de edad recibió un llamado a su celular en el que una persona le dijo ser empleado de Anses y le pidió una cuenta para depositar dinero de "un bono del ministerio" para que pueda comprar "alcohol en gel y suministros". Inmediatamente, se percató de que el mismo día fue víctima de un hecho similar y explicó: "Es exactamente lo que me pasó a mí el viernes".

"Alrededor de las 13.00 del viernes también recibí un llamado de un agente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así se presentó el señor, ofreciéndome cobrar 30 mil pesos del IFE, cosa que yo no gestioné en ningún momento. Me insistía que justo ese día tenía la posibilidad de cobrarlo, que lo tendría en una cuenta, como no tengo cuenta a mi nombre en ningún banco, me solicitaba la de algún familiar", detalló el vecino.

Y agregó: "Le pedí su nombre, me lo dio, no sé si es real, me dio un número de legajo y me quedó registrado su número de teléfono. Quedamos que yo lo llamaría en una hora determinada que estaría en el banco, por supuesto no iba a ir, lo llamé y no me atendió nunca".

El estafador manifestó llamarse "Federico López" y ser "asistente social". Incluso, brindó números de legajo y matrícula. "Le pasó a varias personas el viernes sobre las 13.00 cuando los bancos y organismo nacionales están cerrando y tenía un apuro tremendo", explicó el hombre que realizó una denuncia en Anses "por internet".