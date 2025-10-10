Estafadores se hicieron pasar por empleados del banco y le robaron medio millón de pesos a una mujer
Una mujer fue víctima de una estafa telefónica durante este jueves. Los delincuentes se comunicaron haciéndose pasar por personal del banco Nación y, tras obtener sus datos, vaciaron su cuenta. La denuncia fue radicada en la Comisaría.
Durante este jueves, delincuentes estafaron a una mujer y le robaron alrededor de medio millón de pesos de su cuenta bancaria.
El hecho ocurrió cuando la víctima respondió el llamado de presuntos empleados del banco Nación y les brindó datos, confiando en la veracidad de sus identidades.
"Te dicen que van a verificar tu cuenta porque hay alguien que quiere robar tu dinero, y resulta que son ellos los delincuentes", contó con pesar la damnificada a La Opinión.
"Para cuando me di cuenta ya me habían sacado toda la plata, medio millón de pesos", concluyó la mujer, que radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y aguarda por novedades respecto del estado de la causa.
