Durante este jueves, delincuentes estafaron a una mujer y le robaron alrededor de medio millón de pesos de su cuenta bancaria.

El hecho ocurrió cuando la víctima respondió el llamado de presuntos empleados del banco Nación y les brindó datos, confiando en la veracidad de sus identidades.

"Te dicen que van a verificar tu cuenta porque hay alguien que quiere robar tu dinero, y resulta que son ellos los delincuentes", contó con pesar la damnificada a La Opinión.

"Para cuando me di cuenta ya me habían sacado toda la plata, medio millón de pesos", concluyó la mujer, que radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y aguarda por novedades respecto del estado de la causa.



