Estafador aseguró tener una agencia de autos y engañó a una excompañera suya de la escuela

Rosana tiene 48 años y trabaja en su propio almacen en el barrio Villa Igoillo. El martes por la noche ingresó como cliente un hombre que identificó públicamente como Diego Villarreal con el que se reconocieron mutuamente por haber cursado juntos la escuela primaria y sostuvieron una charla amena en la que le manifestó sus intenciones de cambiar su auto, situación que aprovechó el estafador y aseguró tener una agencia.

Un día después, el delincuente regresó y la convenció de que le tomaría su Peugeot 505 gris opaco a cambio de un Ford Ka. Además, le aseguró que el "Banco Santander Río" le daría un crédito para llevar adelante la operación.

Sin embargo, le pidió 3 mil pesos, le hizo firmar el boleto de compra-venta y, el jueves con companía de su hija de 4 años, se llevó el vehículo de tiro con ayuda de un fletero porque no arrancaba por un "problema con la batería". Horas después, la mujer notó que le había robado los papeles del vehículo y que no le dejó la copia del boleto de compra-venta, situación que la llevó a comunicarse con el fletero quien le explicó que el Peugeot "arrancó enseguida" y que no sabe a dónde fue Villarreal.

Rosana intentó comunicarse telefónicamente al contacto que le facilitó pero se encontró con que el número no existía. Posteriormente, llegó a una vivienda de Maestra Reyna y avenida 3 de Febrero que el hombre le sindicó como propia pero dio con su exesposa quien le informó que no era la primera vez que sus víctimas fueron hasta ese domicilio.

Tras indagar, la engañada logró dar con la casa donde viviría su estafador en el barrio 150 Viviendas y aportó todos los datos en la denuncia que realizó en la comisaría para poder recuperar su Peugeot 505.