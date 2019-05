Estafa con presuntos préstamos: piden un depósito de $ 950 y desaparecen

Sampedrinos fueron víctimas de estafas cometidas por personas que simularon ser agentes de una financiera que intermedia para el otorgamiento de préstamos y que cortaron la comunicación con sus clientes, que resultaron víctimas, luego de que les depositaran una suma de dinero.

La semana pasada se registraron varios casos similares en la ciudad. Las víctimas tomaron conocimiento a través de una publicidad en Facebook del ofrecimiento de préstamos en efectivo con mínimos requisitos, por lo que decidieron consultar.

Al momento de iniciar la conversación por mensaje privado de esa red social, de otro lado les pedían continuar la negociación vía WhatsApp. Con números radicados en Capital Federal, los presuntos agentes de la financiera ofrecían los detalles del préstamo.

El contacto se cortó para siempre, en cada caso, una vez que la víctima depositó 950 pesos a través de sistemas como PIM o Ualá. Para certificar el depósito, solicitaban una fotografía del ticket. Cuando la recibían, dejaban de responder mensajes y el número telefónico quedaba inactivo.

Javier fue una de las víctimas y el sábado contó lo sucedido en Sin Galera. Allí relato paso a paso cómo fue la conversación que mantuvo con la persona que lo engañó y logró que depositara 950 pesos.

"Yo iba a pedir 50.000 pesos de préstamo, no pedían mayores requisitos que la dirección y la de un familiar, sin veraz, nada. Se podía pedir hasta 250.000 pesos, prácticamente sin requisitos", contó Javier respecto de su experiencia.

Para hacer el depósito, le pasaron nombre, apellido, DNI y dirección de una chica de San Pedro, que él reconoció como empleada de un reoconocido local de venta de indumentaria deportiva. Luego de enviar la foto del ticket, no le respondieron más.

"La chica de la que me pasaron los datos, que supuestamente era la titular, también la habían estafado.

Me pidieron depositar 950 pesos. Cuando le mandé la foto del ticket, desaparecieron, no respondieron más y el teléfono ya no está activo", contó.