Estacionamiento Medido: cambiaron el sistema y un usuario reclama por el saldo que tenía

El sistema de Estacionamiento Medido tiene nueva ordenanza y nueva modalidad para su activación en las calles del centro donde está vigente el pago de 14 pesos por hora o 7 pesos la fracción de hasta media hora. Entre los cambios, apareció uno que generó problemas a al menos un usuario, aunque podría haber más.

Leonardo bajó la aplicación, en su momento, y creó un usuario con su dirección de e-mail, pero ahora ya no tiene acceso, porque, según contó a La Opinión, "cambiaron los formatos y usuarios. Ahora uno se registra con el número del celular o por Messenger".

"El tema es que en la 'cuenta anterior' me quedó un saldo sin utilizar y no hay nadie en la Municipalidad que me sepa decir cómo recuperarlo", se quejó el usuario, cuya esposa fue a hacer el reclamo al gobierno, luego de que no obtuvieran respuestas por mail.

El usuario envió un correo electrónico al Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI) de la Universidad de La Plata y recibió una respuesta que explica la situación: "Si no recuerda la contraseña, puede recuperar la clave ingresando en olvidé la conraseña y recibirá un mail con los pasos a seguir".

En caso de querer utilizar el nuevo usuario y transferir el saldo que tenía disponible, "lo puede solicitar en Bartolomé Mitre 1995 o por teléfono al 03329 439755 o enviando un mail a sem@sanpedro.gov.ar", es decir que debe tramitarlo en el Polo de Seguridad ubicado frente a la Comisaría.

El director de Modernización, Hernán Contreras, dijo a este medio que está al tanto de la problemática e informó que la gestión para la devolución del saldo la hacen desde la Secretaría de Economía que conduce Fabián Rodríguez.

"Hoy se acercó la señora y ya se envió el reclamo", dijo respecto al caso de Leonardo. Consultado acerca de cómo actuarán si aparecen casos similares, explicó: "Se está reorganizando la estructura porque se ha desordenado con el tiempo. Las secretarias de Seguridad y de Economía son las encargadas de la parte operativa y económica, respectivamente".