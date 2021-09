Esperar en pandemia para reencontrarse: Delfina Sánchez festejó “sus 15”, a los 16

Delfina Sánchez cumplió sus 15 años en agosto del 2020, en plena pandemia. El momento que había soñado durante mucho tiempo y para el cual la familia se venía preparando, tuvo que ser postergado por la situación sanitaria, al igual que las fiestas de muchas otras chicas.

Pero este viernes, luego de esperar todo un año, la soñada fiesta llegó y Delfina festejó con mucha emoción sus 16: en una pista a puras luces, la adolescente bailó con sus seres queridos en un cumpleaños que significó mucho más, porque fue un verdadero reencuentro, tras meses de confinamiento.

“Todavía me emociono, pienso en que lo logramos y no lo puedo creer”, contó su mamá, Florencia, en diálogo con La Opinión. Es que el camino no fue fácil: en el verano, cuando las flexibilizaciones lo permitieron, intentaron hacer una celebración familiar en una quinta, que fue suspendida por la policía. Delfina, con el vestido puesto, tuvo que resignarse ese día.

“La policía nos suspendió sin motivo, a Delfi le quedó el recuerdo horrible de estar con su vestido sin fiesta”, manifestó su mamá. “Se estaban permitiendo los eventos familiares, no era lo planeado desde un principio pero la idea era que tuviera un recuerdo”, explicó Florencia, que incluso acudió al municipio en busca de una explicación.

Delfina Sánchez celebrando su tan esperada fiesta. Foto: David Kurlat

A pesar de todos los traspiés, Delfina y su familia no se dieron por vencidos y continuaron barajando posibilidades de celebrar lo antes posible. “Dios recompensó a Delfi. Disfrutó todo, estaba súper feliz”, aseguró su mamá.