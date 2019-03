Esperan un milagro para una beba de 22 semanas que nació en Clínica San Pedro

El doloroso relato y clamor de Jorge Gril, la circulación pública de las fotos de su beba llegaron esta tarde a modo de reclamo a este medio para que se publique el pedido de un padre por el traslado a un centro asistencial con servicio de neonatología.

Cuando la presión comenzó a crecer y se pedían cadenas de oración, el mismo progenitor advirtió que tras escuchar a los profesioneles entiende que es mayor riesgo el traslado que la permanencia en la Clinica San Pedro en la que dio a luz esta mañana. La sola mención a que no querían recibirla en ningún sanatorio de mayor complejidad porque se consideraba que podría ser considerado un "aborto", provocó indignación, pero dos horas más tarde llegó la aclaración.

El primer pedido decía textualmente:

Difundir urgente. "Tengo a mi bebé recién nacida, nació a las 22 semanas pesando 490 gramos. Ella respira por si sola,mueve las manitos y piecitos. No tiene muy formados los pulmones. Estamos en una clínica la cual no tiene neo y necesitamos algún hospital que nos pueda recibir. Ya que ningún hospital quiere hacerse cargo porque dicen que es considerado "Aborto" el cual no es porque la bebé nació viva y está VIVA!. Por favor ayúdame a difundir para que le llegue a algún hospital o alguien el cual nos pueda brindar ayuda".

Ante tamaña afirmación comenzaron a moverse distintos organismos para certificar la gravedad del caso, pero fue la misma persona quien dos horas después entendió el consejo médido de permanecer en la ciudad.

"La bebé no va a ser trasladada le queda muy poquito tiempo y no soportaría el viaje es hacerla sufrir. De todas maneras muchas gracias por compartir y difundir", dijo y encomendó la vida de la niña a un milagro".

La Opinión consultó sobre los riesgos y aclara que efectivamente los profesionales lamentan no poder ordenar un traslado ya que la fragilidad de la neonata lo impide incluso atendiendo a normas de bioética.

Por ese motivo se agradece la solidaridad, los ruegos y el acompañamiento en un momento de extremo dolor e impotencia.