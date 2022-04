Esperan al reemplazo de Catalano: Cecilio consideró que “no tendría que haberse ido en este momento”

El nuevo jefe de la Policía Comunal asumirá esta semana. Está confirmado y es el mismo que sonó apenas Juan Catalano fue informado de su relevo. Todo indica que en las próximas horas se hará el anuncio oficial.

A pocas horas de que ello suceda, el intendente en uso de licencia y actual funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación, Cecilio Salazar, se refirió a la salida de Catalano, respaldó su gestión y consideró que no debería haber sido reemplazado.

“Lo de Catalano, la verdad es que fue sorpresivo para nosotros. Yo considero que es un gran Comisario, que ha sido un gran comisario para nosotros, pero bueno, son decisiones del Ministerio” de Seguridad dijo en Radio Cuarenetena.

Consultado respecto del relevo, dijo que “no se sabe quién es, hasta ahora”, aunque el nombre que empezó a sonar apenas se supo de la salida del Jefe de la Policía Comunal es el mismo que será anunciado como reemplazo.

“Lo de Catalano es sorpresivo. Si hubiera algún motivo en especial, lo tendríamos que saber. Fui a darle un saludo, un abrazo, porque realmente no creo que haya sido justo que lo saquen y menos en este momento”, consideró Cecilio Salazar.

El intendente en uso de licencia dijo que entiende que si bien “hubo casos de inseguridad”, no escapa a lo que ocurre “en todo lados”. En ese sentido, analizó: “A veces no es tan fácil contener ese tipo de cosas, que pasan en todo el país, lamentablemente nos pasó en San Pedro y quizás sea un repique de eso. Pero Catalano no tendría que haberse ido en este momento”.